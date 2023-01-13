Січень, 13 в 19:05

Бої за Соледар на Донеччині тривають. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13 січня.

– На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар, – йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області. Зараз дивляться На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

– На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області, – повідомили у Генштабі. На Запорізькому напрямку ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі.