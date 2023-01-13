Хотят разорвать линию фронта: Мусиенко объяснил, почему РФ штурмует Соледар

Январь, 13 в 0:08

Российские оккупанты пытаются прорваться через Соледар в Бахмут, чтобы зайти в тыл к позициям ВСУ и разорвать линию фронта.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, наступление на Соледар российские оккупанты начали из-за неспособности захватить Бахмут.

Сейчас смотрят

— Удалось ситуацию (вокруг Бахмута, — Ред.) стабилизировать, и тогда она стала менее угрожающей, чем была раньше. Из-за этого вагнеровцы и российские войска начали искать пути, каким образом можно обойти (Бахмут, — Ред.)… И они попытались зайти севернее, обойти с фланга, чтобы создать нам проблемы там и в перспективе зайти в тыл и разорвать линию фронта, — пояснил Мусиенко.

Военный эксперт считает, что россияне уже длительное время штурмуют город, поэтому в ближайшее время могут истощиться.

— Они так спешат, потому что понимают, что Запад нам поддержку обещает. Плюс подкрепления с нашей стороны подходят, поэтому они так спешат и штурмуют, — говорит Александр Мусиенко.

По словам эксперта, враг также рассматривает возможным направлением для будущего наступления Запорожскую область.

— Запорожское направление является логичным вспомогательным (направлением, — Ред.) для Донецкого направления. Если говорить о целях и задачах Донецкой области, то без Запорожского направления об этом говорить трудно, — пояснил он.

Какова ситуация в Бахмуте и Соледаре Донецкой области на вечер 12 января — читайте в материале на Фактах ICTV.