Хочуть розірвати лінію фронту: Мусієнко пояснив, чому РФ штурмує Соледар

Січень, 13 в 0:08

Російські окупанти намагаються прорватись через Соледар до Бахмута, щоб зайти в тил до позицій ЗСУ та розірвати лінію фронту.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, наступ на Соледар російські окупанти почали через неспроможність захопити Бахмут.

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– Вдалося ситуація (навколо Бахмута, – Ред.) стабілізувати, і тоді вона стала менш загрозливою, ніж була раніше. Через це вагнерівці та російські війська почали шукати шляхи, яким чином можна обійти (Бахмут, – Ред.)… І вони спробували зайти північніше, обійти з флангу, щоб створити нам проблеми там і в перспективі зайти в тил та розірвати лінію фронту, – пояснив Мусієнко.

Військовий експерт вважає, що росіяни вже тривалий час штурмують місто, тому найближчим часом можуть виснажитись.

– Вони так поспішають, бо розуміють, що Захід нам підтримку обіцяє. Плюс підкріплення з нашого боку підходять, тому вони так поспішають і штурмують, – каже Олександр Мусієнко.

За словами експерта, ворог також розглядає можливим напрямком для майбутнього наступу Запорізьку область.

– Запорізький напрямок є логічним допоміжним (напрямком, – Ред.) для Донецького напрямку. Якщо говорити про цілі та завдання Донецької області, то без Запорізького напрямку про це говорити важко, – пояснив він.

Яка ситуація у Бахмуті та Соледарі Донецької області на вечір 12 січня – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

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