Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Карта боевых действий на 13.01.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

  • Стельмаховка, Макеевка, Белогоровка Луганской области;
  • Спорное, Раздоловка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Великая Новоселка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 13.01.2023

Карта бойових дій 12 січня 2023

Потери РФ на 13 января 2022

  • личного состава – около 114 130 (+740),
  • танков ‒ 3 098 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 167 (+8),
  • артиллерийских систем – 2 086 (+4),
  • реактивных систем залпового огня – 437,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 218,
  • самолетов – 286 (+1),
  • вертолетов – 276,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 865,
  • крылатых ракет ‒ 723,
  • кораблей (катеров) ‒ 17,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 324-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка