Январь, 13 в 7:23

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка, Макеевка, Белогоровка Луганской области ;

; Спорное, Раздоловка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Великая Новоселка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 13.01.2023

Потери РФ на 13 января 2022

личного состава – около 114 130 (+740),

танков ‒ 3 098 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 6 167 (+8),

артиллерийских систем – 2 086 (+4),

реактивных систем залпового огня – 437,

средств противовоздушной обороны ‒ 218,

самолетов – 286 (+1),

вертолетов – 276,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 865,

крылатых ракет ‒ 723,

кораблей (катеров) ‒ 17,

автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 324-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.