Карта боевых действий на 13.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
- Стельмаховка, Макеевка, Белогоровка Луганской области;
- Спорное, Раздоловка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Великая Новоселка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 13.01.2023
Потери РФ на 13 января 2022
- личного состава – около 114 130 (+740),
- танков ‒ 3 098 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 6 167 (+8),
- артиллерийских систем – 2 086 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 437,
- средств противовоздушной обороны ‒ 218,
- самолетов – 286 (+1),
- вертолетов – 276,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 865,
- крылатых ракет ‒ 723,
- кораблей (катеров) ‒ 17,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7).
Полномасштабная война в Украине длится уже 324-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.