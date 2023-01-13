Карта бойових дій на 13.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 13 в 7:23

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Стельмахівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області ;

; Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 13.01.2023

Втрати РФ на 13 січня 2022

особового складу ‒ близько 114 130 (+740),

танків ‒ 3 098 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8),

артилерійських систем – 2 086 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 437,

засобів протиповітряної оборони ‒ 218,

літаків – 286 (+1),

гелікоптерів – 276,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 865,

крилатих ракет ‒ 723,

кораблів (катерів) ‒ 17,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 324-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.