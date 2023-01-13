Карта бойових дій на 13.01.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
- Стельмахівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області;
- Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 13.01.2023
Втрати РФ на 13 січня 2022
- особового складу ‒ близько 114 130 (+740),
- танків ‒ 3 098 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8),
- артилерійських систем – 2 086 (+4),
- реактивних систем залпового вогню – 437,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 218,
- літаків – 286 (+1),
- гелікоптерів – 276,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 865,
- крилатих ракет ‒ 723,
- кораблів (катерів) ‒ 17,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 324-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.