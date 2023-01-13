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Факти / Україна

Карта бойових дій на 13.01.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

  • Стельмахівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області;
  • Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 13.01.2023

Карта бойових дій 12 січня 2023

Втрати РФ на 13 січня 2022

  • особового складу ‒ близько 114 130 (+740),
  • танків ‒ 3 098 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8),
  • артилерійських систем – 2 086 (+4),
  • реактивних систем залпового вогню – 437,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 218,
  • літаків – 286 (+1),
  • гелікоптерів – 276,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 865,
  • крилатих ракет ‒ 723,
  • кораблів (катерів) ‒ 17,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 324-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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