Ніч у Соледарі була гарячою – Маляр

Січень, 13 в 9:08

Уночі 13 січня в Соледарі Донецької області точилися бої.

Про те, як минула ніч у місті, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

– Ніч у Соледарі була гарячою, тривали бої, – повідомила Ганна Маляр.

За словами заступника міністра оборони України, ворог кинув ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу.

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– Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумніву немає, – запевнила Ганна Маляр.

РФ прагне контролю над Соледаром, щоб мати доступ до автошляху Т 0513, що пролягає територією Краматорського та Бахмутського районів через Лиман – Сіверськ – Бахмут та окуповану Горлівку.

Зокрема, ця траса є логістичним шляхом для постачань до Бахмута, що на південь від Соледара.

Сам Соледар має низку укріплених районів та заводи, де добувають сіль, тому місто має стратегічне значення для ворога, враховуючи наміри окупантів захопити Донецьку область.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни переконані, що в російському інформаційному просторі перебільшують значення Соледара, який у кращому разі може бути “пірровою тактичною перемогою Росії”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 324-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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