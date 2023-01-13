Январь, 13 в 9:13

В последние дни на востоке Украины из-за морозов хорошо промерзла земля, что позволяет обеим сторонам начать потенциальные наступления. Но таких продвижений может и не быть ни сейчас, ни во время более продолжительных морозов.

Замерзшая почва важна для продвижения колесных боевых и вспомогательных машин. Но это лишь один из многих факторов, необходимых для новой крупной атаки.

Более важными являются наличие резервов, обеспечения и боеприпасов, а также необходимость создания слабых мест для использования в тылу врага.

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Обе стороны уже ведут медленные, но истощающие ресурсы наступления. Российские войска пытаются захватить Бахмут и близлежащий Соледар, а украинские войска пытаются выбить оккупантов из Кременной и Сватово.

— Ситуация вокруг Соледара и Бахмута вынуждает наше командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для большого наступления на юг, из Запорожья, или еще откуда, — сказал Игорь Левченко, руководитель отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра Новая геополитика.

По словам Левченко, развитие фронта в ближайшие месяцы, скорее всего, будет определяться не столько изменениями погоды, сколько относительным успехом каждой стороны в подавлении сил противника и восстановлении своих сил к весне.

Риск для России, по словам представителя европейского оборонного ведомства, заключается в том, что в Бахмуте она получит лишь незначительный тактический выигрыш ценой огромных потерь личного состава. Аналогичную ошибку российское командование допустило летом, что привело к сильному истощению сил и позволило ВСУ начать успешные контрнаступления осенью.

Денис Пушилин, главарь террористической “ДНР”, заявил во вторник, что Соледар был близок к взятию, хотя и очень высокой ценой. Утверждения наемников Вагнера о том, что они контролируют все, кроме котла в центре Соледара, не подтвердились. Взятие Сватово позволит Украине перерезать ключевой маршрут обеспечения российских войск на Донбассе.

Недавно объявленные поставки тяжелой бронированной техники из США, Германии и Франции, а также возможные поставки танков стандарта НАТО, лучше подготовят Украину к новому наступлению.

В свою очередь Россия может использовать новых мобилизованных для ведения затяжной войны, пока поддержка Украины со стороны Запада не рухнет.

— Я не вижу, чтобы это произошло в 2023 году. Скорее я вижу, что Украина освободит Крым к концу августа, — сказал Бен Ходжес, бывший генерал-лейтенант США и командующий армией США в Европе

Несмотря на то, что с 6 января температура на востоке Украины упала местами до -14°C и грунт замерз, такая температура слишком низкая для сражающихся солдат.

— Человеческий фактор гораздо важнее, чем транспортные средства, которые они могут передвигать, — сказал Эд Арнольд, бывший британский пехотный офицер, ныне работающий в Королевском институте объединенных служб, лондонском аналитическом центре.

По его словам, в морозную погоду моральный дух, мобильность и логистика могут быть подорваны.

Замерзшие аккумуляторы для дронов и радиостанций приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость может вывести из строя беспилотники-разведчики, необходимые для артиллерийского огня.

Поскольку у обеих сторон заканчиваются артиллерийские снаряды, потребность в точности из применения, обеспечиваемой беспилотниками, приводила к тому, что такое оружие временами затихало на фронте.

Продвижение пехоты в обычных условиях составляет 15-20 км в день. Но при такой низкой температуре — только пять, потому что солдаты сжигают больше калорий, им нужно нести больше еды.

Но больше всего военное командование беспокоит то, что заморозки могут внезапно смениться оттепелями, в результате чего подразделения останутся незащищенными и без снабжения, поскольку колесные машины снова будут застревать в болоте. И гусеничная техника не поедет, если к них не смогут подойти бензовозы.

Прогнозируется, что температура на востоке снова поднимется выше нуля уже на следующей неделе.

Эд Арнольд считает, что у Вооруженных сил Украины гораздо лучшее положение на фронте, так как украинцев хорошо снабжает Запад — поэтому есть шанс на один большой рывок. Но спешить Арнольд не рекомендует.