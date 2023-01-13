Прорив ДРГ на енергооб’єкт: Сили оборони провели навчання на кордоні з Білоруссю
Сили оборони провели масштабні контрдиверсійні тренування в Рівненській області поблизу кордону з Білоруссю.
До відпрацювання залучили:
- підрозділи СБУ,
- Збройні сили України,
- Національну поліцію,
- Державну службу з надзвичайних ситуацій,
- Національну гвардію,
- представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
За легендою навчань, Сили оборони мали знешкодити ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися прорватися через північний кордон.
За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила в заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами.
Завдяки психологічному тиску та погрозам фізичною розправою, “зловмисники” мали змусити “потерпілих” перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.
– Зрештою правоохоронці спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ ЦСО А знешкодили умовні ворожі групи, звільнили “заручників” та запобігли можливій техногенній катастрофі, – розповідають у СБУ деталі навчань.
Як наголошують у Службі безпеки України, тактико-спеціальні заходи відбувались в умовах, що максимально наближені до реальних.
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