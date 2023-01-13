Січень, 13 в 14:02

Сили оборони провели масштабні контрдиверсійні тренування в Рівненській області поблизу кордону з Білоруссю.

До відпрацювання залучили:

підрозділи СБУ,

Збройні сили України,

Національну поліцію,

Державну службу з надзвичайних ситуацій,

Національну гвардію,

представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Зараз дивляться

За легендою навчань, Сили оборони мали знешкодити ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися прорватися через північний кордон.

За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила в заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами.

Завдяки психологічному тиску та погрозам фізичною розправою, “зловмисники” мали змусити “потерпілих” перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.

– Зрештою правоохоронці спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ ЦСО А знешкодили умовні ворожі групи, звільнили “заручників” та запобігли можливій техногенній катастрофі, – розповідають у СБУ деталі навчань.

Прорив ДРГ на енергооб’єкт: Сили оборони провели навчання на кордоні з Білоруссю / 5 фотографий

Як наголошують у Службі безпеки України, тактико-спеціальні заходи відбувались в умовах, що максимально наближені до реальних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 324-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.