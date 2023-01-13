Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ хочет переодеть оккупантов в Донецкой области в спецодежду с логотипом Роснефть – ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Солдати РФ мобілізація в Росії

Российское командование заказало для своих военных гражданскую спецодежду с логотипами Роснефть и Электросталь.

Такая информация появилась в распоряжении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как стало известно украинской стороне, заказали спецодежду для личного состава одного из российских подразделений, что действует на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области.

Сейчас смотрят

– Очевидно, что враг с определенной целью пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам, – предполагают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 324-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны Украины

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка