РФ хочет переодеть оккупантов в Донецкой области в спецодежду с логотипом Роснефть – ВСУ
Российское командование заказало для своих военных гражданскую спецодежду с логотипами Роснефть и Электросталь.
Такая информация появилась в распоряжении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Как стало известно украинской стороне, заказали спецодежду для личного состава одного из российских подразделений, что действует на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области.
– Очевидно, что враг с определенной целью пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам, – предполагают в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 324-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР Минобороны Украины