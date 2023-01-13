Январь, 13 в 8:08

Российское командование заказало для своих военных гражданскую спецодежду с логотипами Роснефть и Электросталь.

Такая информация появилась в распоряжении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как стало известно украинской стороне, заказали спецодежду для личного состава одного из российских подразделений, что действует на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области.

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– Очевидно, что враг с определенной целью пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам, – предполагают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 324-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны Украины