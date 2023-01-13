РФ хоче перевдягти окупантів на Донеччині в спецодяг із логотипом Роснефть – ЗСУ
Російське командування замовило для своїх військових цивільний спецодяг із логотипами Роснефть та Электросталь.
Така інформація з’явилась у розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.
Як стало відомо українській стороні, замовили спецодяг для особового складу одного із російських підрозділів, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області.
– Очевидно, що ворог із певною метою намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ, – припускають у Генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 324-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР Міноборони України