РФ хоче перевдягти окупантів на Донеччині в спецодяг із логотипом Роснефть – ЗСУ

Січень, 13 в 8:08

Російське командування замовило для своїх військових цивільний спецодяг із логотипами Роснефть та Электросталь.

Така інформація з’явилась у розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

Як стало відомо українській стороні, замовили спецодяг для особового складу одного із російських підрозділів, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області.

Зараз дивляться

– Очевидно, що ворог із певною метою намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ, – припускають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 324-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони України