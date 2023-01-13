Еще одна громкая ночь: в Херсоне снова раздавались взрывы
Требует проверки
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Ночь в Херсоне 13 января снова была громкой.
По свидетельствам очевидцев, взрывы начали раздаваться, начиная с полуночи.
Ориентировочно в 00:45 они повторились.
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Областные власти ситуацию ночью 13 января пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 324-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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