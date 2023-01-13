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Факты / Україна

Еще одна громкая ночь: в Херсоне снова раздавались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Еще одна громкая ночь: в Херсоне снова раздавались взрывы
Фото: Depositphotos

Ночь в Херсоне 13 января снова была громкой.

По свидетельствам очевидцев, взрывы начали раздаваться, начиная с полуночи.

Ориентировочно в 00:45 они повторились.

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Областные власти ситуацию ночью 13 января пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 324-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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