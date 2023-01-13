Ще одна гучна ніч: у Херсоні знову лунали вибухи

Січень, 13 в 6:10

Ніч у Херсоні 13 січня знову була гучною.

За свідченнями очевидців, вибухи почали лунати, починаючи з опівночі.

Орієнтовно о 00:45 вони повторилися.

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Обласна влада ситуацію вночі 13 січня поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 324-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.