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Факти / Україна

Ще одна гучна ніч: у Херсоні знову лунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Ще одна гучна ніч: у Херсоні знову лунали вибухи
Фото: Depositphotos

Ніч у Херсоні 13 січня знову була гучною.

За свідченнями очевидців, вибухи почали лунати, починаючи з опівночі.

Орієнтовно о 00:45 вони повторилися.

Зараз дивляться

Обласна влада ситуацію вночі 13 січня поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 324-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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