Январь, 15 в 6:52

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Макеевка, Белогоровка Луганской области ;

; Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск, Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 15.01.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 326-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.