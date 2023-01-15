Карта боевых действий на 15.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
- Макеевка, Белогоровка Луганской области;
- Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск, Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 15.01.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 326-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.