Карта бойових дій на 15.01.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
- Макіївка, Білогорівка Луганської області;
- Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ, Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 15.01.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 326-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.