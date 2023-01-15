Карта бойових дій на 15.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 15 в 6:52

Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Макіївка, Білогорівка Луганської області ;

; Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ, Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 15.01.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 326-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.