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Одной из причин войны в Украине является некомпетентность стран НАТО – экс-президент Литвы

Бедрак Виктория, редактор ленты
Даля Грибаускайте
Фото: Depositphotos

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что некомпетентность стран НАТО является одной из причин полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает RLT.

— Мы не можем стоять в стороне и позволять такому жестокому государству топтать, уничтожать и убивать наших соседей. В значительной степени мы все виноваты в том, что это происходит сейчас, и что мы, страны НАТО, так медленно и так недостаточно помогаем в борьбе за свободу и при жизни в Украине, — сказала она.

Ранее Грибаускайте не раз критиковала медленную реакцию Запада на действия РФ.

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11 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна передаст Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки.

Источник: LRT

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