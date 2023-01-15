Одной из причин войны в Украине является некомпетентность стран НАТО – экс-президент Литвы

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что некомпетентность стран НАТО является одной из причин полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает RLT.

— Мы не можем стоять в стороне и позволять такому жестокому государству топтать, уничтожать и убивать наших соседей. В значительной степени мы все виноваты в том, что это происходит сейчас, и что мы, страны НАТО, так медленно и так недостаточно помогаем в борьбе за свободу и при жизни в Украине, — сказала она.