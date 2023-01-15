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Факти / Світ

Однією з причин війни в Україні є некомпетентність країн НАТО – експрезидентка Литви

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Даля Грибаускайте
Фото: Depositphotos

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявила, що некомпетентність країн НАТО є однією з причин повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомляє RLT.

– Ми не можемо стояти осторонь та дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз, і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за свободу і за життя в Україні, – сказала вона.

Раніше Грибаускайте неодноразово критикувала повільну реакцію Заходу на дії РФ.

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11 січня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки.

Джерело: LRT

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