Однією з причин війни в Україні є некомпетентність країн НАТО – експрезидентка Литви

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявила, що некомпетентність країн НАТО є однією з причин повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомляє RLT.

– Ми не можемо стояти осторонь та дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз, і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за свободу і за життя в Україні, – сказала вона.