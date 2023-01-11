Науседа анонсировал передачу Украине систем ПВО и зенитных установок

Январь, 11 в 16:52

Литва передаст Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой во Львове.

— Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки, которые должны помочь вам с этой борьбой, — сказал Науседа.

Он отметил, что в Литве случаются споры по экономическим или политическим аспектам, но о поддержке Украины такого никогда не случалось.

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По его словам, политические партии Литвы солидарны, что помощь Украине должна быть максимальной, а победа – скорой.

Также Науседа вспомнил встречу с президентом Зеленским 23 февраля 2022 года, “буквально за несколько часов до начала войны”.

— Уже тогда мы знали, что государство-террорист не будет тихим и действительно начнет эту войну. Но мы не ожидали, что они будут действовать как настоящие дикари. Сегодня мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины, – сказал президент Литвы.

В ходе совместного брифинга во Львове президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине танков Leopard в рамках международной коалиции.

Также главы государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.