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Факты / Україна

Проходили мимо дома: из-за удара РФ по Днепру погибли две подруги-волонтерки

Валентина Чорна, редактор ленты
Ірина Саламатенко та Ольга Усова

В результате попадания российской ракеты в многоэтажку Днепра погибли две лучшие подруги — Ирина Саламатенко и Ольга Усова.

Во время вражеской атаки женщины проходили мимо дома. Обе погибшие были стоматологами и волонтерами.

Ирина и Ольга оказывали бесплатную стоматологическую помощь украинским бойцам, а также военным, которые вернулись из плена.

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Эдуард Усов, муж Ольги, сообщил, что российские оккупанты оставили без мам троих детей.

– Царство небесное! Вас обоих сегодня убили подонки! Мрази оставили троих детишек без мам! К сожалению, нет возможности мне быть там вместо вас, я бы поменялся не думая… Тем, кто это сделал и отдал приказ, будьте прокляты! Прокляты вы, ваши дети, и внуки! – написал он.

14 января россияне ударили по многоэтажке в Днепре. Вражеская ракета разрушила целый подъезд, люди оказались под завалами. Спасательные операции продолжаются до сих пор.

Число погибших в результате удара по дому в Днепре возросло до 30 человек, среди которых 15-летняя девочка.

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