Січень, 15 в 22:21

Внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку Дніпра загинули дві найкращі подруги – Ірина Саламатенко та Ольга Усова.

Під час ворожої атаки жінки проходили повз будинок. Обидві загиблі були стоматологинями та волонтерками.

Ірина та Ольга надавали безкоштовну стоматологічну допомогу українським бійцям, а також військовим, які повернулися з полону.

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Едуард Усов, чоловік Ольги, повідомив, що російські окупанти залишили без мам трьох дітей.

– Царство небесне! Вас обох сьогодні вбили покидьки! Мразі залишили трьох діточок без мам! На жаль, нема можливості мені бути там, замість вас, я би помінявся не думаючи… Тим, хто це зробив і віддав наказ, будьте прокляті! Прокляті ви, ваші діти, та онуки! – написав він.

14 січня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Ворожа ракета зруйнувала цілий під’їзд, люди опинилися під завалами. Рятувальні операції тривають й досі.

Кількість загиблих внаслідок удару по будинку в Дніпрі зросла до 30 осіб, серед яких 15-річна дівчина.