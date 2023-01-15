Январь, 15 в 19:38

Генштаб сообщает, что российские оккупанты наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь полностью захватить Донецкую область.

Так, в течение суток они восемь раз применяли РСЗО.

Между тем, на всей территории Украины продолжается угроза ракетных ударов. Агрессоры пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняются.

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Как отмечается, агрессоры обстреляли из минометов и артиллерии Сопич, Волковку и Кондратовку Сумской области и Старицу, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелку, Тернову, Домашнее и Тополю в Харьковской области.

Более 15 населенных пунктов пострадали от обстрелов в Купянском и Лиманском направлениях. На Бахмутском – более 20, еще 7 на Авдеевском, три на Новопавловском и более 20 – на Запорожском.

Жестко обстреляна и Херсонщина – 15 населенных пунктов, в том числе Херсон и его пригород.

– Противник продолжает нести значительные потери. Так, из-за нехватки койко-мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области, всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку, – говорится в сообщении Генштаба.

Тем временем украинские защитники за сутки нанесли 7 авиаударов по районам сосредоточения россиян и 2 удара по позициям ПВО врага, кроме того, украинские артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы РФ.