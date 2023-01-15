Січень, 15 в 19:38

Генштаб повідомляє, що російські окупанти наступають на Бахмутському та Авдіїваському напрямках, намагаючись повністю захопити Донецьку область.

Так, протягом доби вони вісім разів застосовували РСЗВ.

Тим часом на всій території України триває загроза ракетних ударів. Агресори намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняються.

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Як зазначається, агресори обстріляли з мінометів та артилерії Сопич, Вовківку та Кіндратівку Сумської області та Старицю, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілечу, Тернову, Хатнє і Тополі на Харківщині.

Понад 15 населених пунктів постраждали від обстрілів на Куп’янському та Лиманському напрямках. На Бахмутському – понад 20, ще 7 на Авдіївському, три на Новопавлівському і понад 20 – на Запорізькому.

Жорстоких обстрілів зазнала й Херсонщина – 15 населених пунктів, зокрема Херсон і його передмістя.

– Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки, – йдеться в повідомленні Генштабу.

Тим часом українські захисники за добу завдали 7 авіаударів по районах зосередження росіян й 2 удари по позиціях ППО ворога, крім того українські артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили РФ.