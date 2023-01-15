Россия держит в Черном море 11 кораблей, среди них – ракетоносители
На боевом дежурстве в Черном море РФ держит 11 кораблей, из них пять носителей крылатых ракет типа Калибр. Данные по количеству ракет пока уточняются.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВС Украины.
В Азовском море враг держит два корабля. В Средиземном море находятся девять вражеских кораблей, пять из них — носители Калибров с общим залпом в 72 ракеты.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона подтвердил, что в Черном море на дежурстве находится группировка Черноморского флота РФ.
Он отметил, что угроза вражеских ударов очень высока, поэтому не следует пренебрегать опасностью в случае сигнала воздушной тревоги.
Ранее представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что войска РФ во время вчерашнего массированного удара использовали половину из 36 подготовленных к удару Калибров в Черном море.
Источник: Военно-морские силы ВС Украины, телемарафон.