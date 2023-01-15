Россия держит в Черном море 11 кораблей, среди них – ракетоносители

Январь, 15 в 14:27

На боевом дежурстве в Черном море РФ держит 11 кораблей, из них пять носителей крылатых ракет типа Калибр. Данные по количеству ракет пока уточняются.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВС Украины.

В Азовском море враг держит два корабля. В Средиземном море находятся девять вражеских кораблей, пять из них — носители Калибров с общим залпом в 72 ракеты.

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Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона подтвердил, что в Черном море на дежурстве находится группировка Черноморского флота РФ.

Он отметил, что угроза вражеских ударов очень высока, поэтому не следует пренебрегать опасностью в случае сигнала воздушной тревоги.

Ранее представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что войска РФ во время вчерашнего массированного удара использовали половину из 36 подготовленных к удару Калибров в Черном море.

Источник: Военно-морские силы ВС Украины, телемарафон.