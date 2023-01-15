Январь, 15 в 11:52

Войска РФ во время массированного удара в субботу, 14 января, использовали половину из подготовленных к удару Калибров в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

— Вчера мы видели, что они действительно снарядили пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа Калибр во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас в 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки, и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители, — сказала Гуменюк.

Она отметила, что эти ракеты еще могут быть применены врагом.

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Вчера, 14 января, РФ нанесла новый массированный удар по Украине.

Целями террористов стали объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома. Одна из ракет РФ попала в многоэтажку в Днепре, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек.

Во время массированного ракетного обстрела силы украинской противовоздушной обороны уничтожили 25 из 38 ракет разных типов.

Источник: телемарафон

Фото: ОК Юг