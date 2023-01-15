Остальные еще могут использовать. РФ во время вчерашней атаки выпустила половину из подготовленных Калибров — ОК Юг
Войска РФ во время массированного удара в субботу, 14 января, использовали половину из подготовленных к удару Калибров в Черном море.
Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
— Вчера мы видели, что они действительно снарядили пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа Калибр во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас в 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки, и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители, — сказала Гуменюк.
Она отметила, что эти ракеты еще могут быть применены врагом.
Вчера, 14 января, РФ нанесла новый массированный удар по Украине.
Целями террористов стали объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома. Одна из ракет РФ попала в многоэтажку в Днепре, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек.
Во время массированного ракетного обстрела силы украинской противовоздушной обороны уничтожили 25 из 38 ракет разных типов.
Источник: телемарафон
Фото: ОК Юг