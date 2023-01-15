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Факти / Україна

Війна розлучила більше половини сімей в Україні – Зеленська

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна розлучила більше половини сімей в Україні – Зеленська
Фото: Офіс президента

Жінки взяли на себе основний тягар російського вторгнення в Україну з точки зору забезпечення сімей.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу CNN заявила перша леді України Олена Зеленська.

– Жінки взяли на себе головний тягар цієї війни з точки зору забезпечення того, щоб їхні сім’ї були в порядку, щоб їхні діти були в порядку, щоб їхні діти були в безпеці. Матері та бабусі втрутилися стали на їхній захист, – сказала вона.

Як зазначила перша леді, війна розлучила більше половини сімей в Україні, зокрема й вона не може щодня бачити свого чоловіка, президента Володимира Зеленського.

Зараз дивляться

– Іноді ви кажете, що це круто, коли ваш чоловік президент. Ви можете побачити його на екрані телевізора, і можете переконатися, що з ним все гаразд. Але ми в сім’ї сумуємо одне за одним, я сумую за своїм чоловіком, – зазначила перша леді.

Зеленська наголосила, що сьогоднішнє життя українців не можна вважати нормальним. Але навіть в таких обставинах люди намагаються продовжувати жити, працювати та іноді жартувати.

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Джерело: CNN
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