Январь, 16 в 6:08

Российские войска добились незначительных территориальных успехов к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки.

Карта боевых действий в Украине на 16.01.2023

Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополовка, Спорное, Соль, Бахмут, Клищиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелечье, Красное Первое, Огурцово, Тернова, Хатное в Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них — Двухлетняя, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии обстреливали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении во вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в частности: Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычне, Чаривне, Малая Токмачка, Степное, Плавное, Щербаков, Щербаков.

В Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львов, Садовое и Херсон.

Полномасштабная война в Украине длится уже 327-й день. Где идут бои, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.

Источник: ISW, Генштаб