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Факты / Україна

Двойной доход без затрат: в Мариуполе оккупанты забирают землю у фермеров

Евгения Грейс, редактор ленты
ринок землі_продаж землі_земля
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты и подконтрольные им структуры в Мариуполе забирают у фермеров земельные участки, купленные у участников российско-украинской войны.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Государственное мародерство набирает обороты по Мариупольскому району. Если до первого января все земельные участки, предоставленные ветеранам российско-украинской войны (участникам АТО) были “национализированы” т.н. ДНР, в том числе сельхозназначения, то в январе оккупанты пошли дальше. Теперь у фермеров, оставшихся в оккупации, официально изымают участки, которые были приобретены у участников АТО, — написал он.

По данным Андрющенко, захватчики бесплатно отбирают у фермеров землю в “государственную собственность “ДНР”.

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— Странно, что до сих пор не идет речь о государственной собственности Московии. Хотя причина достаточно банальна. Через “государственную кампанию” раздать земельные участки структурам Пушилина и команде коллаборационистов с последующей перепродажей тем самым фермерам. Двойной доход без всяких затрат, — добавил советник мэра Мариуполя.

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Источник: Петро Андрющенко

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