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Факти / Україна

Подвійний дохід без витрат: у Маріуполі окупанти забирають землю у фермерів

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
ринок землі_продаж землі_земля
Фото: Depositphotos

Російські окупанти та підконтрольні їм структури у Маріуполі забирають у фермерів земельні ділянки, куплені в учасників російсько-української війни.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Державне мародерство набирає обертів по Маріупольському району. Якщо до першого січня всі земельні ділянки, що було надано ветеранам російсько-української війни (учасникам АТО) було “націоналізовано” т.з. ДНР, у тому числі сільгосппризначення, то в січні окупанти пішли далі. Тепер у фермерів, що залишились в окупації, офіційно вилучають ділянки, які було придбано в учасників АТО, – написав він.

За даними Андрющенка, загарбники безкоштовно відбирають у фермерів землю у “державну власність “ДНР”.

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– Дивно, що досі не йдеться про державну власність Московії. Хоча причина досить банальна. Через “державну кампанію” роздати земельні ділянки структурам Пушиліна і команді колаборантів з подальшим перепродажем тим самим фермерам. Подвійний дохід без жодних витрат, – додав радник мера Маріуполя.

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Джерело: Петро Андрющенко

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