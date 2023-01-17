Что даст Украине пакет помощи от Британии: оценка Грабского

Январь, 16 в 22:12

Военный пакет помощи от Великобритании играет важную роль для постепенной эволюционной замены нашего вооружения и техники советских и постсоветских образцов на более современные виды.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил военный эксперт Сергей Грабский.

— Я бы назвал этот пакет пробным, потому что у России есть тысячи танков. То, что для нас очень важно, что мы впервые получаем подразделение, которое полностью укомплектовано западным вооружением и может решать задачи на поле боя, исходя из боевых возможностей. Для нас очень важно получать такую технику именно подразделениями для того, чтобы осознать, как мы можем имплементировать эти новые для нас образцы в организацию боя, в организацию взаимодействий на поле битвы, — говорит эксперт.

Напомним, что 16 января Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине, в рамках которого отправит эскадрилью танков Challenger 2 и другую технику.