Що дасть Україні пакет допомоги від Британії: оцінка Грабського

Січень, 16 в 22:12

Військовий пакет допомоги від Великої Британії грає важливу роль для поступової еволюційної заміни нашого озброєння і техніки радянських та пострадянських зразків на більш сучасні види.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив військовий експерт Сергій Грабський.

– Я б назвав цей пакет пробним, тому що Росія має тисячі танків. Те, що для нас дуже важливо, що ми вперше отримуємо підрозділ, підрозділ, який повністю укомплектований західним озброєнням і такий, що може вирішувати задачі на полі бою, виходячи з бойових можливостей. Для нас надзвичайно важливо отримувати таку техніку саме підрозділами для того, аби усвідомити, як ми можемо імплементувати ці нові для нас зразки в організацію бою, в організацію взаємодії на полях битви, – каже експерт.

Нагадаємо, що 16 січня Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні, в рамках якого відправить ескадрилью танків Challenger 2 та іншу техніку.