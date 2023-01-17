Январь, 17 в 14:21

С начала 2023 года российская оккупационная армия штурмует Бахмут и Соледар, вместе с тем пытается сдерживать продвижение ВСУ на севере и накапливает резервы на юге.

Корреспондент Фактов Тижня Павел Васильев вместе с военными экспертами анализирует ситуацию на фронте и все возможные сценарии развертывания войны.

Соледар — сейчас самая горячая точка на фронте. На захват города оккупанты бросили почти все свои силы.

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Соледар известен своими соляными шахтами и одним из крупнейших производителей соли в мире – комбинатом Артемсоль. Именно это могло стать мотивом для владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина попытаться взять под свой контроль Соледар.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что ВСУ имеют дело с незаконным вооруженным формированием Вагнера, методы которых везде одинаковы.

– Мы имеем дело с боевиками, то есть это незаконное вооруженное формирование и по всему миру оно действовало одинаково. Они брали под контроль какие-то добывающие шахты, месторождения и оттуда просто выкачивали ресурсы. То есть это деньги, это те миллионы для Пригожина, которые он собственно тратит на себя и вот за эти деньги он не жалеет, конечно, своих бойцов, — считает Кузан.

Однако есть и другая версия: вагнеровцев в Соледар отправили именно как пушечное мясо, чтобы уменьшить влияние самого Пригожина. Ибо чем меньше у него будет армия зэков, тем меньше его политическое влияние.

Еще один город, который россияне пытаются всеми силами захватить – это Бахмут.

Руководитель программ программы центра глобалистики Стратегия двадцать один Павел Лакийчук считает, что Соледар россиянам нужен именно как шаг к Бахмуту.

— Попытка захватить Соледар, это попытка, по существу, нависнуть над Бахмутом с севера и частично перерезать пути поставки, логистические линии, которые в Бахмут идут, — заявил Павел Лакийчук.

Соледар до войны имел 10 тыс. жителей. До Бахмута, где когда-то проживало 70 тыс. населения, около 13 км. Однако более важны две трассы — М-03 и Т-0513, через которые можно обеспечить наших защитников города. Если россиянам удастся их перерезать, останется только одна дорога – от Константиновки. Защищает ее Клещиевка, которая – под нашим контролем.

Западные аналитики, в частности в Институте изучения войны, считают, что захват россиянами Соледара не даст оккупантам контроль над логистикой ВСУ. К тому же, Россия потратит на это колоссальные человеческие и материальные ресурсы.

Даже если оккупантам удастся взять Соледар, ВСУ есть куда отступать.

В Минобороны прогнозируют, что этой зимой новую тактику россияне могут применить по двум главным направлениям — в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может сосредоточиться на захвате левобережной части Запорожской области, отметил заместитель руководителя Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Как именно ВСУ могут разрушить планы Кремля?

На север к границам

После удачного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, Силы обороны Украины вплотную приблизились к стратегической трассе Р-66. Выход на эту трассу означает для россиян потенциальную потерю двух городов: Сватово на севере и Кременной на юге.

Сватово – это ворота на Старобельск – степная часть Луганской области очень удобна для стремительных наступательных действий с привлечением бронированной техники.

Контроль над Кременной дает возможность угрожать россиянам в районе Лисичанска и Северодонецка. С дальнейшей перспективой наступления на Алчевск.

Кроме того, с потерей Кременной под угрозу окружения попадает вся Соледарско-Бахмутская группировка россиян.

По данным британской разведки, в Кременную оккупанты перебросили дополнительные подразделения десантных войск.

Южные дороги

Юг Донбасса и Запорожская область, на первый взгляд, выглядят относительно спокойными участками фронта. На самом же деле здесь, равно как и на севере — ВСУ пытаются держать стратегическую инициативу и систематически наносят удары по базам, складам и местам дислокации захватчиков.

Такие же удары ВСУ наносят и временно оккупированной левобережной Херсонской области.

— И мы будем это делать, по меньшей мере, следующий месяц, создавая предпосылки для фронтального наступления на левом берегу в Запорожской области, — подчеркнул Грабский.

Именно этого боятся россияне, поэтому сюда перебрасывают дополнительные силы.

Почти все Запорожское направление от Васильевки до Гуляйполя – это важнейший логистический коридор для россиян. Отсюда открыты дороги на портовые города Мариуполь и Бердянск. Потенциально это – возможность повторить Херсонское контрнаступление, но в большем масштабе.

Вторая возможность – выход на Мелитополь: вообще угрожает путем снабжения Крымского полуострова. То есть южный транспортный коридор оккупантов прекратит свое существование.

В то же время на юге Донецкой области такую же возможность дает Угледар.

– Любое продвижение наше в районе Угледара может привести к тому, что мы поставим под огневой контроль весь тот сухопутный коридор на этом участке фронта, а продвижение дальше создает предпосылки для прорыва в район Бердянска, или прорыва на окраине Мариуполя, – заметил военный эксперт Сергей Грабский.

Учения в Беларуси и возможное вторжение

Совместные учения путинских и лукашенковских солдат проходили накануне вторжения россиян в Украину с территории Беларуси 24 февраля 2022 года.

На понедельник запланированы очередные военные учения с участием боевой авиации.

В Министерстве обороны Украины говорят, что пока нет признаков формирования в Беларуси ударных группировок. Ни общих, ни отдельных российских. С другой стороны, уже сейчас такая угроза отвлекает наши силы от выполнения задач на юге и востоке.

По словам Сергея Кузана, даже угроза или какая-либо провокация разведывательно-диверсионными группами сковывает нашу оборону, вынуждает значительные силы ВСУ постоянно держать на северном направлении.

— Март будет ужасно лютым, — подчеркнул Сергей Кузан.

Следующие сценарии войны будут зависеть от того, кто лучше будет готов к предстоящим сражениям.