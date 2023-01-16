Январь, 16 в 13:56

Сегодня, 16 января, на территории Беларуси начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений Вооруженных сил РБ и РФ.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

От российской стороны в учениях участвует военное формирование воздушно-космических сил.

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Отмечено, что целью учений является повышение оперативной совместимости во время совместного выполнения учебно-боевых задач.

Россия и Беларусь в ходе учений планируют отработать:

ведение воздушной разведки;

совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы;

авиационную поддержку группировок войск;

высадку тактического воздушного десанта;

доставку грузов и эвакуацию раненых.

В ведомстве подчеркнули, что для проведения учений задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

Ранее в Беларуси сообщалось, что учения запланированы в период с 16 января по 1 февраля 2023 года.

Источник: Минобороны Беларуси