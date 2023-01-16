Тренируют авиацию. В Беларуси начались новые российско-белорусские учения
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Сегодня, 16 января, на территории Беларуси начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений Вооруженных сил РБ и РФ.
Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
От российской стороны в учениях участвует военное формирование воздушно-космических сил.
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Отмечено, что целью учений является повышение оперативной совместимости во время совместного выполнения учебно-боевых задач.
Россия и Беларусь в ходе учений планируют отработать:
- ведение воздушной разведки;
- совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы;
- авиационную поддержку группировок войск;
- высадку тактического воздушного десанта;
- доставку грузов и эвакуацию раненых.
В ведомстве подчеркнули, что для проведения учений задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.
Ранее в Беларуси сообщалось, что учения запланированы в период с 16 января по 1 февраля 2023 года.
Источник: Минобороны Беларуси