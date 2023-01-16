Январь, 16 в 6:46

В минувшие сутки, 15 января, украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения российского врага и два удара по его средствам противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники, один склад боеприпасов и одно средство радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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За прошедшие сутки наши воины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное в Донецкой области.

За прошедшие сутки захватчики нанесли два ракетных удара и совершили более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Полномасштабная война в Украине длится 327 дней.