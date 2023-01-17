Январь, 17 в 15:07

Сотрудники СБУ обезвредили в Кременчуге Полтавской области агентурную сеть ФСБ, которая пыталась выявить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300.

Об этом сообщает СБУ.

Представители спецслужбы страны-агрессора пытались получить данные об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите. Также злоумышленники пытались узнать место нахождения комплексов ПВО С-300 и складов с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.

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Кроме того, вражеские агенты охотились за системами HIMARS и гаубицами М777.

— В случае обнаружения украинских военных объектов агенты РФ планировали их уничтожить через поджог и детонацию боекомплекта. В случае имеющейся информации о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах – передать данные для ликвидации через ракетный удар войсками РФ, — говорится в сообщении.

За уничтожение вооружения российские кураторы обещали своим наемникам от 20 тысяч долларов.

Участниками вражеской агентурной сети оказались двое переселенцев с востока Украины, завербованных представителем «МГБ ДНР» Дмитрием Зипиром.