Охотились за установками HIMARS. СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ в Полтавской области
Сотрудники СБУ обезвредили в Кременчуге Полтавской области агентурную сеть ФСБ, которая пыталась выявить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300.
Об этом сообщает СБУ.
Представители спецслужбы страны-агрессора пытались получить данные об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите. Также злоумышленники пытались узнать место нахождения комплексов ПВО С-300 и складов с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.
Кроме того, вражеские агенты охотились за системами HIMARS и гаубицами М777.
— В случае обнаружения украинских военных объектов агенты РФ планировали их уничтожить через поджог и детонацию боекомплекта. В случае имеющейся информации о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах – передать данные для ликвидации через ракетный удар войсками РФ, — говорится в сообщении.
За уничтожение вооружения российские кураторы обещали своим наемникам от 20 тысяч долларов.
Участниками вражеской агентурной сети оказались двое переселенцев с востока Украины, завербованных представителем «МГБ ДНР» Дмитрием Зипиром.
— Находясь в Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавской области и докладывал об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ, — добавили в Службе.