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Факти / Україна

Полювали за установками HIMARS. СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ на Полтавщині

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Полювали за установками HIMARS. СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ на Полтавщині
Фото: Depositphotos

Працівники СБУ знешкодили у Кременчуці Полтавської області агентурну мережу ФСБ, яка намагалась виявити і підірвати установки HIMARS та комплекси С-300.

Про це повідомляє СБУ.

Представники спецслужби країни-агресорки намагалися отримати дані про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті. Також зловмисники намагались дізнатись місце знаходження комплексів ППО С-300 та складів з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ.

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Окрім того, ворожі агенти полювали за системами HIMARS і гаубицями М777.

– У разі виявлення українських військових об’єктів агенти РФ планували їх знищити через підпал і подальшу детонацію боєкомплекту. У разі наявної інформації про значне скупчення військової техніки та чіткі географічні координати – передати дані для ліквідації через ракетний удар військами РФ, – йдеться в повідомленні.

За знищення озброєння російські куратори обіцяли своїм найманцям від 20 тис. доларів.

Учасниками ворожої агентурної мережі виявились двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником «МДБ ДНР» Дмитром Зіпіром.

– Перебуваючи у Донецьку, він дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини і «доповідав» про їх результати кадровим співробітникам ФСБ, – додали у Службі.

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