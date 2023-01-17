Россия атаковала дом в Днепре противокорабельной ракетой — британская разведка

Январь, 17 в 9:51

РФ ударила по дому в Днепре противокорабельной ракетой, непригодной для высокоточных ударов.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечено, что 14 января россияне возобновили дальние ракетные удары по инфраструктуре Украины, впервые примерно за 15 дней, запустив десятки ракет. Целями террористов в первую очередь была энергетическая инфраструктура.

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Как сообщает британская разведка, крупная противокорабельная ракета AS-4 KITCHEN, запущенная из среднего бомбардировщика Ту-22М3 BACKFIRE, с высокой вероятностью попала в жилой дом в Днепре, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек. В то же время, в РФ пытались обвинить в трагедии украинскую ПВО.

— KITCHEN неточна в использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах. Аналогичное оружие было причиной других инцидентов с массовыми жертвами среди гражданского населения, в частности удара по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года, — говорится в сообщении.

Британцы добавляют, что поскольку ракеты, такие как KITCHEN, непригодны для нанесения высокоточных ударов, это свидетельствует о более глубоких проблемах в ракетных войсках РФ. Скорее всего, им сложно динамически идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценке боевых повреждений.

Спасательная операция в Днепре после ракетного удара РФ продолжается уже более 63 часов. К утру 17 января обломки разрушенного российской ракетой дома удалось разобрать на 90%.

Источник: Минобороны Великобритании

Фото: Gauranitay Shulika