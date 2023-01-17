Росія атакувала будинок в Дніпрі протикорабельною ракетою – британська розвідка

Січень, 17 в 9:51

РФ вдарила по будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою, яка непридатна для високоточних ударів.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що 14 січня росіяни відновили дальні ракетні удари по інфраструктурі України, вперше приблизно за 15 днів, запустивши десятки ракет. Цілями терористів насамперед була енергетична інфраструктура.

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Як повідомляє британська розвідка, велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN, запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE, з високою ймовірністю влучила у житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 людей. Водночас у РФ намагались звинуватити у трагедії українську ППО.

– KITCHEN неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її система радіолокації наведення погано розрізняє цілі в міських районах. Аналогічна зброя була причиною інших інцидентів з масовими жертвами серед цивільного населення, зокрема удару по торговому центру у Кременчуці 27 червня 2022 року, – йдеться в повідомленні.

Британці додають, що оскільки ракети, такі як KITCHEN, непридатні для завдання високоточних ударів, це свідчить про глибші проблеми в ракетних військах РФ. Швидше за все, їм складно динамічно ідентифікувати цілі та отримати доступ до швидкої та точної оцінки бойових пошкоджень.

Рятувальна операція в Дніпрі після ракетного удару РФ триває вже понад 63 години. До ранку 17 січня уламки зруйнованого російською ракетою будинку вдалось розібрати на 90%.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Gauranitay Shulika