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Факты / Україна

С начала полномасштабной войны на Зеленского совершили 12 покушений — The Independent

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский пережил более 12 отдельных покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала войны в феврале 2022 года.

Об этом со ссылкой на “украинских официальных лиц” говорится в книге Криса Уиппла “Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена (Уиппл — автор книг об администрациях различных президентов США).

— Разведданные были настолько детальными, что помогли бы силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных российских покушения на его жизнь, — пишет Уиппл.

Кроме того, отмечается, что директор ЦРУ Билл Бернс во время визита в Украину предупреждал Зеленского об угрозе убийства на тайной встрече перед вторжением России.

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Он приезжал в Киев перед началом войны, чтобы сообщить Зеленскому о российском плане его убийства и “проверить реальность”, в которой жил Зеленский, ведь отношение президента Украины к предупреждениям США были довольно необычными.

По словам Уиппла, Байден поручил директору ЦРУ — бывшему послу США в России — предоставить Зеленскому “точные детали российских заговоров”:

— Это немедленно привлекло внимание Зеленского; он был ошеломлен, отрезвленный этой новостью.

Источник: Independent
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