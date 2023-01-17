З початку повномасштабної війни на Зеленського скоїли 12 замахів – The Independent

Січень, 17 в 0:03

Президент України Володимир Зеленський пережив понад 12 окремих замахів на його життя з боку російських сил із початку війни у лютому 2022 року.

Про це з посиланням на “українських офіційних осіб” йдеться у книзі Кріса Віппла “Битва його життя: усередині Білого дому Джо Байдена (Віппл – автор книг про адміністрації різних президентів США).

– Розвіддані були настільки детальними, що допомогли б силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим російським замахам на його життя, – пише Віппл.

Крім того, наголошується, що директор ЦРУ Білл Бернс під час візиту до України попереджав Зеленського про загрозу вбивства на таємній зустрічі перед вторгненням Росії.

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Він приїжджав до Києва перед початком війни, щоб повідомити Зеленському про російський план його вбивства та “перевірити реальність”, в якій жив Зеленський, адже ставлення президента України до попереджень США було досить незвичайним.

За словами Віппла, Байден доручив директору ЦРУ – колишньому послу США в Росії – надати Зеленському “точні деталі російських змов”: