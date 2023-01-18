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Факти / Світ

Агресія РФ має зазнати невдачі, щоб російська війна в Україні закінчилася – Шольц

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що підтримка України у боротьбі з російською агресією – незмінна, і додав, що РФ явно зазнала невдачі у досягненні своїх імперіалістичних цілей.

Про це він сказав під час свого спецзвернення на Всесвітньому форумі у Давосі у середу, 18 січня.

Канцлер висловив співчуття у зв’язку з авіакатастрофою в Київській області, де загинули 14 людей, зокрема міністр внутрішніх справ України, а також зазначив, що російська війна “вплинула на всіх”.

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– Росія вже повністю зазнала невдачі у досягненні своїх імперіалістичних цілей. Україна захищає себе з величезним успіхом і вражаючою мужністю, – наголосив він.

За його словами, ФРН продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для завершення цієї війни.

– Для того, щоб війна закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі. Саме тому ми постачаємо Україні озброєння, консультуючись із нашими партнерами, – резюмував Олаф Шольц.

Він додав, що минулий рік став поворотним для німецької політики, оскільки Берлін відмовився від залежності від російського вугілля, газу та нафти.

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