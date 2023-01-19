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Факты / Україна

Время пришло: Подоляк призвал Запад предоставить Украине ATACMS

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ATACMS
Фото: Getty Images

Время для предоставления Украине ракетных комплексов дальнего радиуса поражения ATACMS уже пришло.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру российского наступления. Время для ATACMS настало. Чего мы ждем?, – написал Подоляк в Twitter.

Американские ATACMS имеют дальность поражения объектов на расстоянии до 300 км и скорость полета 1,5 км/с.

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К слову, ранее президент Польши Анджей Дуда призвал Запад усилить военную поддержку Украины, так как в ближайшие недели может наступить ключевой момент в полномасштабной войне России против нашей страны.

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