Час настав: Подоляк закликав Захід надати Україні ATACMS

Січень, 18 в 23:58

Час для надання Україні ракетних комплексів далекого радіусу ураження ATACMS вже настав.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Далекобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти. Це дозволить нам зберегти тисячі життів своїх солдат та зірве архітектуру російського наступу. Час для ATACMS настав. Чого ми чекаємо?, – написав Подоляк у Twitter.

Американські ATACMS мають дальність ураження об’єктів на відстані до 300 км і швидкість польоту 1,5 км за секунду.

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До речі, президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід посилити військову підтримку України, оскільки найближчими тижнями може настати ключовий момент у повномасштабній війні Росії проти нашої країни.