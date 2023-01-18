Январь, 18 в 12:43

Утром 18 января в результате падения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.

Страшная авиакатастрофа унесла жизни главы ведомства Дениса Монастырского, первого замминистра Евгения Енина и государственного секретаря Юрия Лубковича.

Украинские и международные политики уже отреагировали на смерть руководства МВД и выразили соболезнования семьям погибших.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что авиакатастрофа в Броварах – “это большая потеря для правительственной команды и всего государства”.

— Мои искренние соболезнования семьям всех погибших. Поручил немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии, — написал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал, что в этой катастрофе потерял близких коллег и друзей.

— Среди войны и ежедневной боли потерь мы получили еще и такую ужасную катастрофу вдали от фронта. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким всех погибших на борту вертолета и в детском саду. Смерть друзей и детей – это всегда особенно страшно и болезненно. Желаю скорейшего выздоровления раненым в это ужасное утро, — написал Кулеба.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал Монастырского “одним из лучших, эффективных министров”.

– Идут лучшие. Невозможно в это поверить. Денис Монастырский был одним из лучших, эффективных министров. Его вклад в нашу борьбу и будущую победу трудно переоценить. Мы навсегда будем благодарны ему за то, что и до войны и во время он заботился о сохранении культурного наследия и очень нам в этом помогал. Светлая память всем погибшим в этой ужасной авиакатастрофе, – написал Ткаченко.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что погибшие были настоящими патриотами.

– Настоящие патриоты, люди чести. Денис, ты был одним из тех, кто еще больше проявился после 24 февраля. Был здесь с первой минуты, работал нон-стоп. Настоящий, надежный, интеллигентный, ты многое сделал для нашей победы. Сочувствую близким погибших, сочувствую родителям детей. Все это очень больно, – написал Ермак.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что все обстоятельства трагедии будут установлены, на месте работают все оперативные службы.

– Трагическое утро, еще один черный день этой войны… восемнадцать погибших, среди них трое детей! Страшное известие для всей страны. Среди погибших — мои коллеги… Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович… Глубокие соболезнования родным и близким, — написал Данилов.

– Денис Монастырский, Женя Енин, Юра Лубкович больше не с нами… Никак не могу в это поверить. Честные, ответственные, порядочные люди. Преданы своей работе. Те, кто никогда не предаст. С первых часов войны в строю. Это огромная потеря для команды и Украины. Искренние соболезнования и вечная память семьям всех, кто пострадал в этой страшной, несправедливой трагедии, — написал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Свои соболезнования также выразил президент Евросовета Шарль Мишель. По его словам, Денис Монастырский был большим другом ЕС.

We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU. We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine — Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023

Не прошел мимо трагедии и президент Польши Анджей Дуда.

It is with deep sadness that I received information about the helicopter crash in Brovary near Kyiv which left several persons killed, including senior officials of Ukraine’s Ministry of Interior. My thoughts are with the families and loved ones of the victims. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 18, 2023

Безперечна трагедія. В авіакатастрофі загинув очільник МВС Денис Монастирський, керівництво МВС, діти. Денис Анатолійович і його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони ????????. Почалося розслідування. Усі версії будуть перевірені. Щирі співчуття сім’ям загиблих… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 18, 2023

Отметим, что в результате падения вертолета в Броварах погибли 18 человек, в том числе трое детей. Получили ранения 29 человек, среди которых 15 несовершеннолетних.