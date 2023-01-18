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Факты / Україна

Идут лучшие: как политики отреагировали на смерть руководства МВД в Броварах

Валентина Чорна, редактор ленты
Идут лучшие: как политики отреагировали на смерть руководства МВД в Броварах

Утром 18 января в результате падения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.

Страшная авиакатастрофа унесла жизни главы ведомства Дениса Монастырского, первого замминистра Евгения Енина и государственного секретаря Юрия Лубковича.

Украинские и международные политики уже отреагировали на смерть руководства МВД и выразили соболезнования семьям погибших.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что авиакатастрофа в Броварах – “это большая потеря для правительственной команды и всего государства”.

— Мои искренние соболезнования семьям всех погибших. Поручил немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии, — написал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал, что в этой катастрофе потерял близких коллег и друзей.

— Среди войны и ежедневной боли потерь мы получили еще и такую ужасную катастрофу вдали от фронта. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким всех погибших на борту вертолета и в детском саду. Смерть друзей и детей – это всегда особенно страшно и болезненно. Желаю скорейшего выздоровления раненым в это ужасное утро, — написал Кулеба.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал Монастырского “одним из лучших, эффективных министров”.

– Идут лучшие. Невозможно в это поверить. Денис Монастырский был одним из лучших, эффективных министров. Его вклад в нашу борьбу и будущую победу трудно переоценить. Мы навсегда будем благодарны ему за то, что и до войны и во время он заботился о сохранении культурного наследия и очень нам в этом помогал. Светлая память всем погибшим в этой ужасной авиакатастрофе, – написал Ткаченко.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что погибшие были настоящими патриотами.

– Настоящие патриоты, люди чести. Денис, ты был одним из тех, кто еще больше проявился после 24 февраля. Был здесь с первой минуты, работал нон-стоп. Настоящий, надежный, интеллигентный, ты многое сделал для нашей победы. Сочувствую близким погибших, сочувствую родителям детей. Все это очень больно, – написал Ермак.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что все обстоятельства трагедии будут установлены, на месте работают все оперативные службы.

– Трагическое утро, еще один черный день этой войны… восемнадцать погибших, среди них трое детей! Страшное известие для всей страны. Среди погибших — мои коллеги… Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович… Глубокие соболезнования родным и близким, — написал Данилов.

– Денис Монастырский, Женя Енин, Юра Лубкович больше не с нами… Никак не могу в это поверить. Честные, ответственные, порядочные люди. Преданы своей работе. Те, кто никогда не предаст. С первых часов войны в строю. Это огромная потеря для команды и Украины. Искренние соболезнования и вечная память семьям всех, кто пострадал в этой страшной, несправедливой трагедии, — написал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Свои соболезнования также выразил президент Евросовета Шарль Мишель. По его словам, Денис Монастырский был большим другом ЕС.

Не прошел мимо трагедии и президент Польши Анджей Дуда.

Отметим, что в результате падения вертолета в Броварах погибли 18 человек, в том числе трое детей. Получили ранения 29 человек, среди которых 15 несовершеннолетних.

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