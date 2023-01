Утром 18 января в результате падения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.

Страшная авиакатастрофа унесла жизни главы ведомства Дениса Монастырского, первого замминистра Евгения Енина и государственного секретаря Юрия Лубковича.

Украинские и международные политики уже отреагировали на смерть руководства МВД и выразили соболезнования семьям погибших.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что авиакатастрофа в Броварах – “это большая потеря для правительственной команды и всего государства”.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал, что в этой катастрофе потерял близких коллег и друзей.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал Монастырского “одним из лучших, эффективных министров”.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что погибшие были настоящими патриотами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что все обстоятельства трагедии будут установлены, на месте работают все оперативные службы.

– Трагическое утро, еще один черный день этой войны… восемнадцать погибших, среди них трое детей! Страшное известие для всей страны. Среди погибших — мои коллеги… Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович… Глубокие соболезнования родным и близким, — написал Данилов.

– Денис Монастырский, Женя Енин, Юра Лубкович больше не с нами… Никак не могу в это поверить. Честные, ответственные, порядочные люди. Преданы своей работе. Те, кто никогда не предаст. С первых часов войны в строю. Это огромная потеря для команды и Украины. Искренние соболезнования и вечная память семьям всех, кто пострадал в этой страшной, несправедливой трагедии, — написал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Свои соболезнования также выразил президент Евросовета Шарль Мишель. По его словам, Денис Монастырский был большим другом ЕС.

We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine

Не прошел мимо трагедии и президент Польши Анджей Дуда.

It is with deep sadness that I received information about the helicopter crash in Brovary near Kyiv which left several persons killed, including senior officials of Ukraine’s Ministry of Interior. My thoughts are with the families and loved ones of the victims.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 18, 2023