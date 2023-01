– Трагічний ранок, ще один чорний день цієї війни… вісімнадцять загиблих, серед них троє дітей! Страшна звістка для всієї країни. З-поміж загиблих – мої колеги … Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович… Глибокі співчуття рідним і близьким, – написав Данілов.

Свої співчуття також висловив президент Євроради Шарль Мішель. За його словами, Денис Монастирський був великим другом ЄС.

We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine

Не пройшов повз трагедії й президент Польщі Анджей Дуда.

It is with deep sadness that I received information about the helicopter crash in Brovary near Kyiv which left several persons killed, including senior officials of Ukraine’s Ministry of Interior. My thoughts are with the families and loved ones of the victims.

