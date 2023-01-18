Січень, 18 в 12:43

Вранці 18 січня внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Страшна авіакатастрофа забрала життя очільника відомства Дениса Монастирського, першого заступника міністра Євгена Єніна та державного секретаря Юрія Лубковича.

Українські та міжнародні політики вже відреагували на смерть керівництва МВС та висловили свої співчуття родинам загиблих.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що авіакатастрофа у Броварах – “це велика втрата для урядової команди та всієї держави”.

– Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії, – написав він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що у цій катастрофі втратив близьких колег та друзів.

– Серед війни та щоденного болю втрат ми отримали ще й таку жахливу катастрофу далеко від фронту. Мої найглибші співчуття рідним та близьким усіх загиблих на борту гвинтокрила та в дитячому садку. Смерть друзів та дітей – це завжди особливо страшно і болісно. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим у цей жахливий ранок, – написав Кулеба.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав Монастирського одним з найкращих, найефективніших міністрів.

– Йдуть найкращі. Неможливо в це повірити. Денис Монастирський був одним з найкращих, найефективніших міністрів. Його внесок в нашу боротьбу та майбутню перемогу важко переоцінити. Ми назавжди будемо вдячні йому також за те, що і до війни і під час він дбав про збереження культурної спадщини та дуже нам в цьому допомагав. Світла пам’ять всім загиблим у цій жахливій авіакатастрофі, – написав Ткаченко.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив на тому, що загиблі були справжніми патріотами.

– Справжні патріоти, люди честі. Денисе, ти був одним із тих, хто ще більше проявився після 24 лютого. Був тут з першої хвилини, працював нон-стоп. Справжній, надійний, інтелігентний, ти багато зробив для нашої перемоги. Співчуваю близьким загиблих, співчуваю батькам дітей. Все це дуже боляче, – написав Єрмак.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що всі обставини трагедії будуть з’ясовані, на місці працюють усі оперативні служби.

– Трагічний ранок, ще один чорний день цієї війни… вісімнадцять загиблих, серед них троє дітей! Страшна звістка для всієї країни. З-поміж загиблих – мої колеги … Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович… Глибокі співчуття рідним і близьким, – написав Данілов. – Денис Монастирський, Женя Єнін, Юра Лубкович більше не з нами… Ніяк не можу в це повірити. Чесні, відповідальні, порядні люди. Віддані своїй роботі. Ті, хто ніколи не зрадить. З перших годин війни в строю. Це величезна втрата для команди і для України. Щирі співчуття і вічна пам’ять родинам усіх, хто постраждав у цій страшній, несправедливій трагедії, – написав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Свої співчуття також висловив президент Євроради Шарль Мішель. За його словами, Денис Монастирський був великим другом ЄС. We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU. We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine — Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023 Не пройшов повз трагедії й президент Польщі Анджей Дуда. It is with deep sadness that I received information about the helicopter crash in Brovary near Kyiv which left several persons killed, including senior officials of Ukraine’s Ministry of Interior. My thoughts are with the families and loved ones of the victims. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 18, 2023 Безперечна трагедія. В авіакатастрофі загинув очільник МВС Денис Монастирський, керівництво МВС, діти. Денис Анатолійович і його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони ????????. Почалося розслідування. Усі версії будуть перевірені. Щирі співчуття сім’ям загиблих… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 18, 2023

Зазначимо, що внаслідок падіння гелікоптера у Броварах загинуло 18 осіб, зокрема троє дітей. Дістали поранення 29 осіб, серед яких — 15 неповнолітніх.