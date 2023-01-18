РФ обстреляла Херсон зажигательными боеприпасами
В два ночи 18 января российские войска обстреляли Херсон зажигательными снарядами.
Об этом сообщил местный журналист Константин Рыженко.
Утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что от вражеского огня пострадали гражданские в Херсоне и Антоновке.
По этим населенным пунктам войска РФ открывали огонь из минометов и артиллерии.
Отметим, что в течение суток россияне в общей сложности нанесли шесть ракетных и 14 авиационных ударов.
В частности, трижды оккупанты били ракетами по гражданским объектам Купянска и Краматорска.
Еще 95 обстрелов в течение 17 января были произведены из реактивных систем залпового огня.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 329-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Константин Рыженко, Генштаб ВСУ
Фото: Константин Рыженко