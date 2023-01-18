Январь, 18 в 7:59

В два ночи 18 января российские войска обстреляли Херсон зажигательными снарядами.

Об этом сообщил местный журналист Константин Рыженко.

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Утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что от вражеского огня пострадали гражданские в Херсоне и Антоновке.

По этим населенным пунктам войска РФ открывали огонь из минометов и артиллерии.

Отметим, что в течение суток россияне в общей сложности нанесли шесть ракетных и 14 авиационных ударов.

В частности, трижды оккупанты били ракетами по гражданским объектам Купянска и Краматорска.

Еще 95 обстрелов в течение 17 января были произведены из реактивных систем залпового огня.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 329-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Константин Рыженко, Генштаб ВСУ

Фото: Константин Рыженко