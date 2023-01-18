Январь, 18 в 8:14

Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали ориентировочно 820 российских оккупантов.

В общей сложности украинские защитники за почти 11 месяцев полномасштабной войны уничтожили более 117 тыс. захватчиков.

Кроме того, 17 января около 15:20 подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ приземлило очередной российский штурмовик Су-25.

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Произошло это в районе Соледара Донецкой области, что на восточном направлении.

Этот Су-25 стал уже 287-м бортом, который РФ потеряла в течение 329 дней войны.

Потери РФ на 18 января 2023

личного состава – около 117 770 (+820),

танков ‒ 3 130 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 6 225 (+10),

артиллерийских систем – 2 108 (+4),

реактивных систем залпового огня – 442 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 220,

самолетов – 287 (+1),

вертолетов – 276,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 876 (+4),

крылатых ракет ‒ 749,

кораблей (катеров) ‒ 17,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 889 (+12),

специальной техники – 190.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 329-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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