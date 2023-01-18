Еще 820 оккупантов и самолет: какие потери понесла РФ в войне против Украины на 18 января
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Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали ориентировочно 820 российских оккупантов.
В общей сложности украинские защитники за почти 11 месяцев полномасштабной войны уничтожили более 117 тыс. захватчиков.
Кроме того, 17 января около 15:20 подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ приземлило очередной российский штурмовик Су-25.
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Произошло это в районе Соледара Донецкой области, что на восточном направлении.
Этот Су-25 стал уже 287-м бортом, который РФ потеряла в течение 329 дней войны.
Потери РФ на 18 января 2023
- личного состава – около 117 770 (+820),
- танков ‒ 3 130 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 6 225 (+10),
- артиллерийских систем – 2 108 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 442 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 220,
- самолетов – 287 (+1),
- вертолетов – 276,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 876 (+4),
- крылатых ракет ‒ 749,
- кораблей (катеров) ‒ 17,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 889 (+12),
- специальной техники – 190.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 329-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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