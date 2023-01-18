Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Еще 820 оккупантов и самолет: какие потери понесла РФ в войне против Украины на 18 января

Татьяна Забожко, редактор ленты
Су-25
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали ориентировочно 820 российских оккупантов.

В общей сложности украинские защитники за почти 11 месяцев полномасштабной войны уничтожили более 117 тыс. захватчиков.

Кроме того, 17 января около 15:20 подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ приземлило очередной российский штурмовик Су-25.

Сейчас смотрят

Произошло это в районе Соледара Донецкой области, что на восточном направлении.

Этот Су-25 стал уже 287-м бортом, который РФ потеряла в течение 329 дней войны.

Потери РФ на 18 января 2023

  • личного состава – около 117 770 (+820),
  • танков ‒ 3 130 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 6 225 (+10),
  • артиллерийских систем – 2 108 (+4),
  • реактивных систем залпового огня – 442 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 220,
  • самолетов – 287 (+1),
  • вертолетов – 276,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 876 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 749,
  • кораблей (катеров) ‒ 17,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 889 (+12),
  • специальной техники – 190.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 329-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка