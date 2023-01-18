Ще 820 окупантів та літак: яких втрат зазнала РФ у війні проти України на 18 січня

Січень, 18 в 8:14

Збройні сили України впродовж доби ліквідували орієнтовно 820 російських окупантів.

Загалом українські захисники за майже 11 місяців повномасштабної війни знищили понад 117 тис. загарбників.

Крім того, 17 січня близько 15.20 підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ приземлив черговий російський штурмовик Су-25.

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Сталось це в районі Соледара Донецької області, що на східному напрямку.

Цей Су-25 став уже 287-м бортом, який РФ втратила впродовж 329 днів війни.

Втрати РФ на 18 січня 2023

особового складу ‒ близько 117 770 (+820),

танків ‒ 3 130 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 6 225 (+10),

артилерійських систем – 2 108 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 442 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 220,

літаків – 287 (+1),

гелікоптерів – 276,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 876 (+4),

крилатих ракет ‒ 749,

кораблів (катерів) ‒ 17,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 889 (+12),

спеціальної техніки ‒ 190.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 329-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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