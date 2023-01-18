Січень, 18 в 16:31

Після деокупації Запорізької АЕС та Енергодару знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв та відновлення роботи станції.

Про це повідомили в НАЕК Енергоатом.

– Цей час також необхідний для проведення спеціалістами Енергоатому перевірки стану обладнання, споруд атомної станції та прилеглої території. Наразі рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби, – йдеться в повідомленні.

Водночас Росатому бракує персоналу, оскільки українські патріоти відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російських фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС.

Зараз дивляться

– Через простій ЗАЕС та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби), – повідомили в Енергоатомі.

У випадку пошкодження останньої лінії, яка з’єднує ЗАЕС з українською енергосистемою, станція перейде в режим блекауту й увімкнуться дизель-генератори.

У такому стані ЗАЕС працювала п’ять разів після ворожих обстрілів, однак жодного разу не сталось відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії.

Фото: Енергоатом