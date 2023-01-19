ДТЭК не отключает свет из-за жалоб соседей — заявление компании

Январь, 19 в 14:08

Компания ДТЭК не отключает электроэнергию ни в одной области Украины по жалобам соседей.

— Компания не производит никаких отключений “по жалобам” в любом из регионов, где работают ДТЭК сети. Для обеспечения социальной справедливости и обеспечения равных условий для людей призываем балансодержателей (ЖСК и ОСМД) домов, подключенных к критической инфраструктуре, отключать их собственноручно. Это позволит уменьшить количество и продолжительность отключений для украинцев, сообщают в компании.

Кроме того, отмечается, что большинство отключений происходит дистанционно, а их небольшая часть нуждается в физическом выезде персонала.

– По возможности, бригады также выезжают на линии, которые питают критическую инфраструктуру, чтобы в ручном режиме отключить дома, питающиеся от той же сети, – говорится в сообщении.

Напомним, что на всей территории Украины действуют аварийные и стабилизационные отключения света. Мы писали, как определить свою группу отключения электроэнергии.