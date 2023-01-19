ДТЕК не відключає світло через скарги сусідів – заява компанії

Січень, 19 в 14:08

Компанія ДТЕК не відключає електроенергію у жодній області України за скаргами сусідів.

– Компанія не проводить жодних відключень “за скаргами” у будь-якому з регіонів, де працюють ДТЕК мережі. Для забезпечення соціальної справедливості та рівних умов для людей, закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч. Це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців, – повідомляють у компанії.

Крім того, зазначається, що більшість відключень відбуваються дистанційно, а їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.

– За можливості бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що по всій території України діють аварійні та стабілізаційні відключення світла. Ми писали, як визначити свою групу відключення електроенергії.