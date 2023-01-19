Январь, 19 в 1:09

Американское издание Politico 18 января сообщило, что Соединенные Штаты 20 января планируют передать Украине системы GLSDB — малогабаритные высокоточные бомбы, устанавливаемые на ракеты.

Это позволит Киеву наносить удары по всей материковой Украине и доставать за границы России, пишут аналитики.

Указанные системы, называемые “бомба малого диаметра наземного базирования” (GLSDB), являются одним из нескольких проектов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников США.

Сейчас смотрят

GLSDB сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

Этот снаряд может запускаться из таких РСЗО, как, например, HIMARS.

Оба компонента, как бомба GBU-39, так и ракетный двигатель M26, являются распространенными компонентами на складах США. Массовое производство позволило сократить цену за РСЗО от $40 тыс. до $57 тыс.

Снаряды имеют кассетную боевую часть, впрочем, не подпадают под подписанную в 2008 г. Конвенцию о кассетных боеприпасах.

Характеристики

Управляемая авиабомба GBU-39 весит 113,5 кг (боевая часть GBU — 17 кг).

Снабжена комбинированной системой наведения, в том числе и спутниковой.

Дальность полета вместе с ракетой M26 достигает 142 км (по другим данным — более 150 км), что позволит Украине атаковать военные цели в российском тылу, которые ранее были вне досягаемости.

Фото: SAAP